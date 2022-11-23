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Після чергової атаки рашистів по всій Україні вводять аварійні знеструмлення

Наталя Дуляба

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Під час масованої ракетної атаки 23 листопада Росія влучила по українських енергетичних об’єктах. У всіх регіонах почались аварійні знеструмлення. Про це йдеться на сторінці «Укренерго» у Facebook.

Через російські «прильоти» по енергооб’єктах в усіх областях України запровадили аварійні вимкнення світла.

«Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми», – кажуть енергетики.

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС розпочали ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки по електропідстанціях на Львівщині влучили дві ракети. Без світла залишились 1,5 мільйона людей у трьох районах. Львів також був знеструмлений, без води та зв’язку.

Якщо відновити живлення оперативно не вдасться, у знеструмлених районах розгорнуть Пункти незламності. У Львові у подовженому режимі працюють 18 пунктів обігріву.

Загалом під час атаки 23 листопада російські окупанти випустили по Україні сім десятків ракет. 51 із них збила ППО.

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