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ППО збила 51 із 70 ракет, що рашисти випустили по Україні

Андрій Котенський

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Сили протиповітряної оборони збили 51 із 70 ворожих крилатих ракет та п’ять дронів-камікадзе, повідомляють повітряні сили ЗСУ.

За даними ЗСУ, 23 листопада держава-терорист РФ вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Пуски здійснено із 10 літаків-ракетоносців Ту-95мс з районів Волгодонська Ростовської області та Каспійського моря, а також із двох малих ракетних катерів з акваторії Чорного моря.

Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

51 ракету знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

Крім того, на півдні країни знищено п’ять ударних безпілотних літальних апаратів типу «Ланцет».

На превеликий жаль, внаслідок чергової терористичної атаки Росії, загинули люди, є влучання в житлові будинки.

Як відомо, 23 листопада по Львівщині влучили дві ракети. Три райони із семи залишились без світла. Місто Львів залишилось повністю знеструмленим.

Не виключено, що у знеструмлених районах будуть розгорнуті Пункти незламності.

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