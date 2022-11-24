ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський запросив місію ООН на українські енергооб’єкти

Наталя Дуляба

|

Виступаючи на терміновому засіданні Радбезу ООН після масованого ракетного обстрілу Росії 23 листопада, президент України Володимир Зеленський запросив місію Організації Об’єднаних Націй на пошкоджені енергетичні об’єкти.

Я підтверджую запрошення від України щодо місії експертів ООН на обʼєкти критичної інфраструктури нашої держави, які зазнали чи можуть зазнати ударів російськими ракетами. Потрібно здійснити належну оцінку пошкоджень і руйнувань. Потрібно зафіксувати, що це удари саме по тій інфраструктурі, яка забезпечує життя десятків мільйонів людей», – сказав глава держави.

Він вкотре наголосив на тому, що РФ здійснює енергетичний терор проти України, позбавляючи десятки мільйонів українців світла, тепла, води і зв’язку.

Володимир Зеленський розповів, що під час масованої атаки 23 листопада російські війська випустили по енергетичній системі України майже 70 ракет.

Це призвело до тотального знеструмлення регіонів, а також до перебоїв із електрикою у Молдові. Крім того, ворожі ракети влучили в житловий будинок на Київщині, четверо людей загинули, більше двох десятків поранених.

«Ніде у світі не повинне зникнути розуміння, чого саме Росія хоче досягти такими ударами. Енергетичний терор – це аналог застосування зброї масового ураження. Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей унаслідок влучання російських ракет по енергооб’єктах залишаються без електрики, тепла й води, це очевидний злочин проти людяності», – підкреслив президент України.

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Відомо, що внаслідок цього масованого ракетного обстрілу РФ загинули шестеро людей, ще 36 дістали поранення.

Через чергову масовану атаку Росії президент України Володимир Зеленський став вимагати скликання екстреного засідання Радбезу ООН.

Додамо, що російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

До останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал