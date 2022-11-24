Зеленський запросив місію ООН на українські енергооб’єкти

Виступаючи на терміновому засіданні Радбезу ООН після масованого ракетного обстрілу Росії 23 листопада, президент України Володимир Зеленський запросив місію Організації Об’єднаних Націй на пошкоджені енергетичні об’єкти.

Я підтверджую запрошення від України щодо місії експертів ООН на обʼєкти критичної інфраструктури нашої держави, які зазнали чи можуть зазнати ударів російськими ракетами. Потрібно здійснити належну оцінку пошкоджень і руйнувань. Потрібно зафіксувати, що це удари саме по тій інфраструктурі, яка забезпечує життя десятків мільйонів людей», – сказав глава держави.

Він вкотре наголосив на тому, що РФ здійснює енергетичний терор проти України, позбавляючи десятки мільйонів українців світла, тепла, води і зв’язку.

Володимир Зеленський розповів, що під час масованої атаки 23 листопада російські війська випустили по енергетичній системі України майже 70 ракет.

Це призвело до тотального знеструмлення регіонів, а також до перебоїв із електрикою у Молдові. Крім того, ворожі ракети влучили в житловий будинок на Київщині, четверо людей загинули, більше двох десятків поранених.

«Ніде у світі не повинне зникнути розуміння, чого саме Росія хоче досягти такими ударами. Енергетичний терор – це аналог застосування зброї масового ураження. Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей унаслідок влучання російських ракет по енергооб’єктах залишаються без електрики, тепла й води, це очевидний злочин проти людяності», – підкреслив президент України.

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Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Були влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення. Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Відомо, що внаслідок цього масованого ракетного обстрілу РФ загинули шестеро людей, ще 36 дістали поранення.

Через чергову масовану атаку Росії президент України Володимир Зеленський став вимагати скликання екстреного засідання Радбезу ООН.

Додамо, що російські окупаційній війська регулярно завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України із жовтня. Дотепер було сім таких атак: 10 жовтня, 11 жовтня, 17 жовтня, 31 жовтня, 11 листопада, 15 листопада та 23 листопада.

До останнього удару Кремль уже вивів із ладу майже половину енергосистеми України. В «Укренерго» констатували, що після шести масованих атак РФ в Україні практично не залишилось неушкоджених ТЕС і ГЕС.

Енергетики кажуть, що через значні пошкодження в енергетичній системі світло українцям вимикатимуть щонайменше до кінця березня.

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