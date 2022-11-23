Санду відреагувала на перебої зі світлом у Молдові після атаки РФ по Україні

Президентка Республіки Молдова Мая Санду, коментуючи перебої зі світлом через масовану атаку РФ по Україні, заявила, що Кишинів не може довіряти російському режиму, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Росія занурила Молдову у темряву. Війна Росії в Україні вбиває людей, руйнує житлові будинки та енергетичну інфраструктуру… Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас без світла і тепла, який навмисно вбиває людей заради бажання тримати інші народи у злиднях та смиренні. Як би не було важко зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Республіки Молдова має бути на шляху до вільного світу», – відзначила вона.

Мая Санду також додала, що всі служби у Молдові активно працюють над тим, аби повернути світло. За її словами, це лише технічні проблеми, а «життя людей в Україні не повернути назад».

Нагадаємо, 23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Є влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення.

Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

Через ракетний удар РФ по Україні перебої з електропостачанням виникли й у Молдові.

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