Зеленський вимагає термінового засідання Радбезу ООН

Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через чергові масові обстріли росіян. Про це він повідомив у Twitter.
Так, Зеленський закликає скликати термінове засідання Радбезу ООН через російські масові обстріли український міст 23 листопада.
«Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини», – заявив президент.
Доручив Послу 🇺🇦 в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ #ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022
Раніше повідомлялось, що під час масованої ракетної атаки 23 листопада Росія влучила по українських енергетичних об’єктах. У всіх регіонах почались аварійні знеструмлення.
У Генштабі зазначили, що ППО збила 51 ракету з близько 65. яких випустили росіяни.
За даними Міненерго, тимчасово знеструмлені всі атомні станції, а також більшість теплових та гідроелектростанцій. Окрім того, окупанти пошкодили об‘єкти електропередачі.
На превеликий жаль, внаслідок чергової терористичної атаки Росії, загинули люди, є влучання в житлові будинки.
23 листопада по Львівщині влучили дві ракети. Три райони із семи залишились без світла. Це 1.5 млн абонентів. Місто Львів також залишилось повністю знеструмленим.
Не виключено, що у знеструмлених районах будуть розгорнуті Пункти незламності.
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Анастасія Диняк