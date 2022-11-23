Зеленський вимагає термінового засідання Радбезу ООН

Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через чергові масові обстріли росіян. Про це він повідомив у Twitter.

Так, Зеленський закликає скликати термінове засідання Радбезу ООН через російські масові обстріли український міст 23 листопада.

«Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини», – заявив президент.