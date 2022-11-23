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Зеленський вимагає термінового засідання Радбезу ООН

Анастасія Диняк

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Президент Володимир Зеленський доручив послу України в ООН вимагати скликання засідання Ради безпеки через чергові масові обстріли росіян. Про це він повідомив у Twitter.

Так, Зеленський закликає скликати термінове засідання Радбезу ООН через російські масові обстріли український міст 23 листопада.

«Вбивства мирних жителів, руйнування цивільної інфраструктури є актами терору. Україна продовжує вимагати рішучої реакції міжнародної спільноти на ці злочини», – заявив президент.

Раніше повідомлялось, що під час масованої ракетної атаки 23 листопада Росія влучила по українських енергетичних об’єктах. У всіх регіонах почались аварійні знеструмлення.

У Генштабі зазначили, що ППО збила 51 ракету з близько 65. яких випустили росіяни.

За даними Міненерго, тимчасово знеструмлені всі атомні станції, а також більшість теплових та гідроелектростанцій. Окрім того, окупанти пошкодили об‘єкти електропередачі.

На превеликий жаль, внаслідок чергової терористичної атаки Росії, загинули люди, є влучання в житлові будинки.

23 листопада по Львівщині влучили дві ракети. Три райони із семи залишились без світла.  Це 1.5 млн абонентів. Місто Львів також залишилось повністю знеструмленим.

Не виключено, що у знеструмлених районах будуть розгорнуті Пункти незламності.

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