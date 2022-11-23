Російська атака на Київщину: четверо загиблих, десятки поранених

Внаслідок масованої ракетної атаки, яку здійснили російські окупанти 23 листопада, на Київщині загинули четверо людей, поранено більше двох десятків. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, одна з ворожих ракет поцілила у багатоповерховий житловий будинок у Вишгороді, що біля Києва. Попередньо відомо про чотирьох загиблих, ще більше 20 людей поранені. Інформація про кількість жертв оновлюється.

Також від обстрілу РФ постраждав приватний житловий сектор у смт Чабани Фастівського району. Є влучання ракет в об’єкти критичної інфраструктури.

Щодо самої столиці, то в Генпрокуратурі кажуть: окупанти вдарили своїми ракетами по цивільній інфраструктурі, внаслідок чого загинули троє мирних мешканців, ще десятьох поранено. Втім ці цифри ще не остаточні.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1,2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

На місцях подій працюють прокурори, слідчі, експерти, співробітники поліції та екстрених служб. Триває слідство.

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