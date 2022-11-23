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Через ракетну атаку Росії 23 листопада загинули шестеро українців, – поліція

Наталя Дуляба

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Внаслідок масованого ракетного обстрілу, якого завдали російські окупаційні війська по Україні 23 листопада, загинули шестеро людей, ще 36 дістали поранення. Про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

«Взагалі по Україні наразі ми зафіксували загибель шести наших громадян і 36 отримали поранення. Це стосується лише обідніх обстрілів ворога», – сказав він.

Загалом російські ракети влучили у 16 об’єктів на території України, в тому числі й у житловий будинок на Київщині. Там загинули четверо людей, ще понад два десятки поранені.

Водночас Ігор Клименко додав, що незважаючи на знеструмлення правоохоронці продовжують працювати. У відділеннях поліції є генератори, тому за потреби вони можуть бути й пунктами обігріву.

«Всі підрозділи поліції працюють, вони обладнані генераторами, тому можуть працювати в тому числі й для обігріву», – зауважив глава Нацполіції.

23 листопада російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні. Вони випустили по Україні сім десятків ракет, 51 із них збила ППО. Є влучання в об’єкти енергетики, тому у всіх областях ввели екстрені знеструмлення.

Без світла залишились всі українські АЕС, а також більшість тепло- та гідроелектростанцій.

За даними Генштабу, під ударом рашистів 23 листопада опинились житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

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