У Львові заборонили московський патріархат

У Львові заборонили діяльність Української православно церкви московського патріархату. Таке рішення приняли на закритій сесії міської ради 30 червня. Про це повідомив у Facebook депутат Юрій Ломага.

Так, депутати прийняли рішення про заборону діяльності Української православної Церкви московського патріархату та Української правовірної греко-католицької Церкви «Група Догнала» на території Львівської міської територіальної громади.

«Діяльність цих структур носить відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі. З метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, напередодні Львівська районна рада ухвалила рішення про заборону діяльності московської церкви на території району. УПЦ МП дали можливість впродовж двох тижнів перейти до Православної церкви України.

Також Львівська обласна рада раніше закликала на державному рівні заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату в Україні.

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