Українці просять Зеленського забрати Києво-Печерську лавру в Московського патріархату

Президента України Володимира Зеленського закликають припинити використання Києво-Печерської лаври Московським патріархатом шляхом розірвання договору оренди та передати святиню Православній Церкві України (ПЦУ). Відповідна петиція зібрала необхідну кількість голосів на сайті глави держави.

Автор петиції Олексій Кравчук нагадує, що Києво-Печерська лавра тисячу років є однією з найбільших святинь українського народу.

«Цілком справедливо, щоб духовну святиню використовувала православна конфесія яка визнана православним світом автокефальною православна церквою на території України.

Водночас, Українська православна церква Московського патріархату не є автокефальною православна церквою на території України. Крім того, високі церковні ієрархи Української православної церкви Московського патріархату були неодноразово помічена у висловлюваннях та діях направлених проти українського народу. Враховуючи вказане вище, використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату повинне бути припинене шляхом розірвання договору оренди та передане Православній церкві України (ПЦУ)», – йдеться у тексті петиції.

Автор петиції також нагадує, що церква Московського патріархату неодноразово діяла на шкоду Україні:

У листопаді 2008 року митрополит Онуфрій публічно заявив, що Голодомор 1930-х років український народ «заслужив» сам: «Голодомор — это было вразумление, усмирение со стороны Господа нашей гордыни».

5 серпня 2014 тимчасовий глава УПЦ (МП), митрополит Онуфрій в інтерв’ю власній прес-службі виступив із засудженням антитерористичної операції (АТО) на Донбасі, а також відмовився визнавати причетність керівництва Російської Федерації до дестабілізації ситуації на сході України. Російських терористів-найманців священнослужитель називає не інакше як «наші одновірці та брати», а проведення АТО — «братське кровопролиття». Українські військовослужбовці, за словами Онуфрія, не захищають свою Батьківщину, а діють в «інтересах Заходу».

8 травня 2015 на урочистому засіданні Верховної Ради керівництво УПЦ (МП) на чолі з предстоятелем церкви Онуфрієм не захотіло вставати під час вшанування в Раді бійців АТО, коли Президент Петро Порошенко зачитував імена Героїв України, які отримали це звання під час антитерористичної операції; при цьому піднялися навіть іноземці.

На початку 2018 року священник УПЦ (МП) Євген Молчанов відмовився відспівувати загиблу однорічну дитину, яка була хрещена у церкві Київського патріархату, оскільки, за його словами, у такому разі дитина вважала нехрещеною.

11 січня 2018 року СБУ провела обшуки у «бойового крила» Запорізької єпархії УПЦ (МП): ГО “Союз православний «Радомир», під час яких було вилучено незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.

У серпні 2019 року з благословення митрополита Тернопільського та Кременецького Сергія на Тернопільщині організовуються туристично-паломницькі поїздки в окупований Крим. Священики РПЦвУ вирішили реанімувати туристичний бізнес в Криму, який занепав після російської окупації. Крім відвідування православних храмів та монастирів Криму, вірянам також пропонують відпочити біля моря. Відповідні рекламні оголошення про «паломнічество в Крим» розмістили біля храмів УПЦ МП на Тернопільщині.

У березні-квітні 2020 ПЦ Московського патріархату проводила масові заходи на території Києво-Печерської лаври під час карантину внаслідок пандемії коронавірусу, внаслідок чого поставила під загрожу життя та здоров’я багатьох прихожан.

Зазначимо, що Києво-Печерська лавра перебуває на повному карантині після того, як там стався спалах коронавірусу. Хворих близько 150 людей.

14 квітня Києво-Печерська лавра попросила про допомогу в постачанні матеріалів для лікування хворих від коронавірусу. 18 квітня перед Великоднем гуманітарну допомогу семінаристам, які також хворіють у лаврі, передала Православна церква України.

Нагадаємо, в Україні кілька монастирів УПЦ МП зачинені на карантин. Зокрема, Києво-Печерська та Почаївська лавра. Ще місяць тому керівники цієї церкви закликали не боятись коронавірусу та ходити до храмів. Предстоятель УПЦ МП Онуфрій попри заборону поліції також закликав іти на Великдень молитись біля храмів.

Як писав Львівський портал, наразі відомо про три смерті від коронавірусу у Києво-Печерській лаврі.