Зеленський відповів на петицію із закликом забрати Києво-Печерську лавру від УПЦ МП

На петицію із закликом забрати Києво-Печерську лавру від Московського патріархату президент України Володимир Зеленський відповів, що питанням оренди святині займається Кабінет Міністрів. Про це йдеться на сайті глави держави.

Автор петиції Олексій Кравчук наголошував на антиукраїнській позиції УПМ МП та її священнослужителів, вислови про «братське кровопролиття» на Донбасі, а також провокування спалаху COVID-19.

Тому автор закликав розірвати договір оренди із УПЦ МП на використання приміщень Києво-Печерської лаври, а саму святиню передати Православній церкві України.

Необхідних 25 000 голосів петиція зібрала за два тижні.

Сьогодні, 22 травня, на сайті президента України з’явилась відповідь, у якій йдеться про те, що орендою приміщень Києво-Печерської лаври займається Кабмін.

«Відповідно до пункту 5 статті 116 Основного Закону України, Кабінет Міністрів України здійснює управління об’єктами державної власності відповідно до закону.

Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері економіки щодо здійснення відповідно до закону управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами, делегування в установленому законом порядку окремих повноважень щодо управління зазначеними об’єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, визначено Законом України «Про Кабінет Міністрів України» (абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 20)», – вказано у відповіді.

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Нагадаємо, зі середини квітня Києво-Печерська лавра перебуває на повному карантині після того, як там стався спалах коронавірусу. Хворих близько 150 людей.

Із початку пандемії COVID-19 УПЦ МП закликала не боятись коронавірусу та ходити до храмів.

Через спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі Росія хотіла привезти туди гуманітарну допомогу.

Як писав Львівський портал, досі було відомо про три смерті від коронавірусу у Києво-Печерській лаврі.