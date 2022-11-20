На місці вибуху ракети в Польщі закінчили обстеження

У польському селі Пшеводув завершили обстеження місця вибуху ракети, внаслідок якого загинули дві людини. Про це повідомляє Польське агентство преси, передає hromadske.

Станом на ранок 20 листопада поліцейські більше не охороняють місце вибуху. Також у селі немає слідчих або експертів.

Після вибуху залишилася велика воронка завглибшки близько 5 метрів. Поряд – металеві уламки вантажних ваг, які стояли на місці вибуху.

За словами віцепрезидента ферми Agrocom Федеріко Віоли, поруч із вагами була невелика будівля, де зазвичай працівники оформляли документи. Від неї нічого не залишилося. Також навколо місця вибуху розкидані зерна кукурудзи, які напередодні трагедії привіз тракторист до зернової сушарки.

Що цьому передувало

Під час найбільш масованої атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Досі достеменно було невідомо, чиї це ракети.

Спочатку президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не має достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, однак підтвердив, що вона російського виробництва.

Згодом анонімні американські посадовці заявили, що, за попередніми оцінками США, ця ракета може належати ППО України. Президент США Джо Байден потім теж заявив, що вибух у Польщі спричинила українська ракета протиповітряної оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що розслідування удару триває, однак немає жодних ознак, що це були навмисні дії. Президент Польщі Анджей Дуда каже, що цей трагічний інцидент не є нападом на країну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що дані про нібито ракету української ППО на території Польщі є «конспірологічною теорією», яку просуває Росія.

Президент Володимир Зеленський теж висловив переконання, що ракета, яка впала у Польщі, була не українською. Після відповідних прохань, представникам України надали доступ до місця падіння ракет в Польщі.

Ввечері 16 листопада США заявили, що чия б ракета не впала на територію Польщі, повну відповідальність за це несе Росія. Таку думку напередодні висловила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

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