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Якщо ракета в Польщі не з РФ, це нічого не змінює, – прем'єрка Італії

Анастасія Диняк

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що навіть, якщо ракета, яка впала в Польщі не належить Росії, це не знімає відповідальності з окупантів. Про це повідомляє інформаційне агентство Ansa.

Так, Мелоні мала розмову з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким на саміті G20. Посадовиця заявила, що походження ракети, яка впала на польській території, особливо нічого не змінює.

«Гіпотеза про те, що українська зенітна ракета впала на Польщу, мало що змінює. Відповідальність за те, що сталося, несуть росіяни. Ми із союзниками засудили ракетні удари Москви», – наголосила вона.

Нагадаємо, 15 листопада російська ракета впала на території Польщі. Унаслідок цього загинули дві людини.

Один з літаків НАТО, який проводив регулярне спостереження над ситуацією в Україні, відстежив ракету, яка впала у Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, яка впала на територію країни, однак підтвердив, що вона російського виробництва.

Згодом анонімні американські посадовці заявили, що, за попередніми оцінками США, ракета, яка впала на території Польщі, може належати ППО України.

Президент США Джо Байден також заявив партнерам по G7 та НАТО, що у Польщі вибухнула ракета від української протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дані про нібито ракету української протиповітряної оборони, яка впала на території Польщі  – це «конспірологічна теорія», яку просуває Росія.

Окрім того, Україна просить негайно надати представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби доступ до місця вибуху в Польщі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що розслідування ракетного удару по території Польщі наразі триває, однак, немає жодних ознак, що це були навмисні дії.

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