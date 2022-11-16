Не сумніваюся, що це була не наша ракета, – Зеленський про вибух у Польщі

Президент Володимир Зеленський переконаний, що ракета, яка впала 15 листопада у Польщі, була не українською. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

«Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар… Я впевнений, що ми повинні бути і будемо (брати участь у розслідуванні, – ред.)… Я хочу, щоб ми були справедливими і, якщо це було використання нашої ППО, то я хочу ці докази. Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є», – відзначив глава держави.

За словами президента, він отримав доповіді від командування ЗСУ та Повітряних Сил і «не може їм не довіряти».

Зеленський також вважає, що Україну треба було допустити на місце катастрофи. «А можна не говорити остаточні висновки? Чи маємо право бути у слідчій групі? Звісно», – сказав він.

На думку Зеленського, Україна – «живий щит» для усієї Східної Європи, але він не почув цього від Заходу.

Президент також сказав, що протягом ночі спілкувався з лідерами інших держав у конфіденційному режимі. Наразі, за його словами, Україна не отримала запрошення до розслідування обставин падіння ракети в Польщі.

Як повідомляв Львівський портал, під час масованої атаки Росії 15 листопада дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Досі достеменно було невідомо, чи йдеться саме про російські ракети.

Спочатку президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не має достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, однак підтвердив, що вона російського виробництва.

Згодом анонімні американські посадовці заявили, що, за попередніми оцінками США, ракета, яка впала на території Польщі, може належати ППО України. Президент США Джо Байден нещодавно теж заявив, що цей вибух спричинила українська ракета протиповітряної оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що розслідування удару триває, однак немає жодних ознак, що це були навмисні дії.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що дані про нібито ракету української протиповітряної оборони, яка впала на території Польщі є «конспірологічною теорією», яку просуває Росія.

Також Україна просить негайно надати представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби доступ до місця вибуху в Польщі.

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