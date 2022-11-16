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За попередніми даними США, в Польщі впала ракета української ППО, – ЗМІ

Анастасія Диняк

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Анонімні американські посадовці заявили, що, за попередніми оцінками США, ракета, яка впала на території Польщі, може належати ППО України. Про це пише Associated Press.

Так, троє посадовців США анонімно зазначили, що попередні оцінки вказують на те, що ракета, яка впала у Польщі та вбила двох людей може належати Україні.

Нібито це ракета, яку українська протиповітряна оборона випустила для збиття російської під час масових ударів по Україні.

Нагадаємо, 15 листопада російська ракета впала на території Польщі. Унаслідок цього загинули дві людини.

Один з літаків НАТО, який проводив регулярне спостереження над ситуацією в Україні, відстежив ракету, яка впала у Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, яка впала на територію країни, однак підтвердив, що вона російського виробництва.

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