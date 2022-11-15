У США підтверджують, що російські ракети вбили двох людей у Польщі

Американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це агенції АР повідомив високопосадовець США на умовах анонімності.

«Співробітник розвідки сказав, що ракети перетнули територію члена НАТО Польщі, де двоє людей були вбиті», – йдеться у повідомленні.

Ще одне джерело Associated Press повідомило, що російські ракети вдарили по об’єкту в Польщі за 15 миль від українського кордону.

У той же час Міноборони терористичної держави Росії заперечило причетність до «будь-яких ударів по цілях поблизу українсько-польського кордону» і заявило, що фотографії ймовірних пошкоджень «не мають нічого спільного» з російською зброєю.

Представник НАТО на умовах анонімності сказав, що альянс вивчає повідомлення про удар у Польщі. США. Рада національної безпеки заявила, що також вивчає ці звіти.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер не підтвердив інформацію зі США, але й не спростував. За його словами, топ-лідери проводять екстрену нараду через «кризову ситуацію».

Раніше повідомлялось про ймовірне потрапляння російських ракет по території Польщі.

Варто нагадати, що згідно 5 статті договору НАТО «в разі, якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу».

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком та подачею тепла. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

Через знеструмлення Львова повітряну тривогу сповіщатимуть авто із гучномовцями.

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