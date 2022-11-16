Чия б ракета не впала у Польщі, повну відповідальність за це несе Росія, – Білий дім

США повністю довіряють розслідуванню вибуху через падіння ракети на території Польщі, яке здійснює польський уряд, і покладають кінцеву відповідальність за нього на Росію незалежно від того, хто випустив ракету. Про це йдеться в заяві речниці Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Вотсон, поширеній 16 листопада.

За словами Андрієн Вотсон, наразі Штати не мають даних, які б суперечили попередній оцінці Польщі про те, що вибух, найімовірніше, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони. Разом із тим США також збирають інформацію щодо цього випадку й потім оприлюднять її.

«Тим не менш, якими б не були остаточні висновки, очевидно, що повністю відповідальною за цей трагічний інцидент є Росія, яка запустила шквал ракет по Україні, спеціально призначених для цілей по цивільній інфраструктурі. Україна мала і має повне право захищатися», – вказано у заяві.

Андрієн Вотсон наголосила, що США солідарні з народом України і співчувають у зв’язку з втратами, яких він зазнав внаслідок цих варварських авіаударів РФ.

«Ми знаємо, що мільйони українців залишаються без світла, води та предметів першої необхідності. Наші думки і молитви знову з близькими двох трагічно загиблих польських громадян», – додала вона.

Як писав Львівський портал, під час найбільш масованої атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Досі достеменно було невідомо, чи йдеться саме про російські ракети.

Спочатку президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не має достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, однак підтвердив, що вона російського виробництва.

Згодом анонімні американські посадовці заявили, що, за попередніми оцінками США, ракета, яка впала на території Польщі, може належати ППО України. Президент США Джо Байден нещодавно теж заявив, що цей вибух спричинила українська ракета протиповітряної оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що розслідування удару триває, однак немає жодних ознак, що це були навмисні дії.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже, що дані про нібито ракету української протиповітряної оборони на території Польщі є «конспірологічною теорією», яку просуває Росія.

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що ракета, яка впала у Польщі, була не українською.

Також Україна просить негайно надати представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби доступ до місця вибуху в Польщі.

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