Наразі немає інформації, чия ракета впала у Польщі, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, яка впала на територію країни, однак підтвердив, що вона російського виробництва. Про це пише Onet.

Так, Дуда наголосив, що наразі триває розслідування щодо встановлення усієї інформації.

«Розслідування буде союзницьким. На даний момент у нас немає доказів того, хто випустив ракету, але це була ракета російського виробництва», – зазначив президент Польщі.

Також він додав, що вже мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, який запевнив, що «ракета була випущена з території РФ».

Дуда наголосив, що немає жадних ознак того, що це був не поодинокий випадок.

«Польські солдати перебувають на місці. Союзницька підтримка нас є, і зобов’язання виконуються. Ми працюємо. Завтра ще один важливий день – засідання Ради національної безпеки. Прошу всіх зберігати спокій», – сказав він.

Нагадаємо, 15 листопада російська ракета впала на території Польщі. Унаслідок цього загинули дві людини.