Експертів з України допустили на місце вибуху в Польщі

Представникам України надали доступ до місця падіння ракет в Польщі. Про це в Твіттері заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, який відповідає за міжнародну політику.

«Ще раз повторюю: Україна не винна, що захищається від Росії і бореться з російськими ракетами. На сайт допущені українські експерти», – заявив Якуб Кумох.

Powtarzam jeszcze raz: Ukraina nie jest winna tego, że broni się przed Rosją i walczy z rosyjskimi rakietami. Ukraińscy eksperci są dopuszczeni na miejsce. Dziękuję @USAmbPoland i @Vasyl_Zvarych za współpracę w tej bardzo ważnej sprawie.https://t.co/c8tw54DyX9

WordPress Slideshow — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 17, 2022

Раніше державний секретар канцелярії президента Польщі повідомив, що на місці падіння ракети у Польщі зібрали певні докази, які показують послідовність подій: уламки ракети, глибин кратера, експерти вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість палива, яке вона використала.

Що цьому передувало

Під час найбільш масованої атаки Росії по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада дві ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинули двоє людей. Досі достеменно було невідомо, чиї це ракети.

Спочатку президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не має достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, однак підтвердив, що вона російського виробництва.

Згодом анонімні американські посадовці заявили, що, за попередніми оцінками США, ця ракета може належати ППО України. Президент США Джо Байден потім теж заявив, що вибух у Польщі спричинила українська ракета протиповітряної оборони.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив, що розслідування удару триває, однак немає жодних ознак, що це були навмисні дії. Президент Польщі Анджей Дуда каже, що цей трагічний інцидент не є нападом на країну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що дані про нібито ракету української ППО на території Польщі є «конспірологічною теорією», яку просуває Росія.

Президент Володимир Зеленський теж висловив переконання, що ракета, яка впала у Польщі, була не українською.

Також Україна просить негайно надати доступ своїм представникам до місця вибуху в Польщі.

Ввечері 16 листопада США заявили, що чия б ракета не впала на територію Польщі, повну відповідальність за це несе Росія. Таку думку напередодні висловила прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

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