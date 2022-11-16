Байден заявив, що в Польщі впала ракета української ППО

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 та НАТО, що у Польщі вибухнула ракета від української протиповітряної оборони. Про це пише Reuters.

Так, раніше Байден заявив журналістам у Індонезії, що ракета, яка спричинила смерть двох людей на території Польщі, навряд чи була випущена з Росії. Згодом президент США повідомив G7 і партнерам по НАТО, що вибух був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 15 листопада російська ракета впала на території Польщі. Унаслідок цього загинули дві людини.

Один з літаків НАТО, який проводив регулярне спостереження над ситуацією в Україні, відстежив ракету, яка впала у Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає достовірних даних про те, хто саме запустив ракету, яка впала на територію країни, однак підтвердив, що вона російського виробництва.

Згодом анонімні американські посадовці заявили, що, за попередніми оцінками США, ракета, яка впала на території Польщі, може належати ППО України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дані про нібито ракету української протиповітряної оборони, яка впала на території Польщі – це «конспірологічна теорія», яку просуває Росія.