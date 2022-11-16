Удар по Львову: медики розповіли про стан постраждалого

Ввечері 15 листопада російські війська ракетами обстріляли Львівщину. Внаслідок удару постраждав 38-річний мешканець Солонківської ОТГ, його вже проперували і він перебуває в реанімації в стані середньої важкості. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Вчора внаслідок масштабного ракетного удару росіян, постраждав 38-річний мешканець Солонківської ОТГ. У лікарні святого Луки Першого медоб’єднання Львова чоловіка одразу прооперували. Зараз він перебуває в реанімації у стані середньої важкості.

Як уточнив головний лікар медзакладу Василь Трунквальтер, чоловік отримав проникаючі осколкові поранення грудної клітки та гемопневмоторакс. Медики продовжують надавати йому всю необхідну медичну допомогу.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком та подачею тепла. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

За даними голови Львівської військової держадміністрації Максима Козицького, прильоти були по трьох об’єктах критичної інфраструктури.

Через знеструмлення Львова повітряну тривогу сповіщатимуть авто із гучномовцями. Загалом без світла залишилось 10 мільйонів українців.

Окрім того стало відомо, що російські ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.