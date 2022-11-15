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Атака рашистів. Знеструмлено чотири із семи районів Львівщини

Андрій Котенський

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Окрім Львова і значної частини Львівського району на Львівщині зафіксовано знеструмлення у Яворівському, Золочівському та Червоноградському районі. Масштаби ситуації фахівці зможуть оцінити після закінчення повітряної тривоги. Про це повідомив голова Львівської військової облдержадміністрації Максим Козицький.

За словами голови ЛОВА, загроза атаки рашистів ще триває.

«Перебувайте у безпечному місці. Якщо у вас є електроенергія, зарядіть телефони та павербанки, щоб залишатися на зв’язку», – закликав він.

Також повідомляється, що мобільні оператори обмежили роботу деяких сервісів, аби заощадити електроенергію та забезпечити можливість здійснювати дзвінки.

Найважливіші номери, на які можна зателефонувати зі стаціонарних телефонів у разі тимчасового зникнення мобільного зв’язку:

101 – пожежна охорона

102 – поліція

103 – швидка допомога

104 – аварійна служба газу

112 / 032 259 60 31 – Гаряча лінія Львівської області

Жителям Львівщини також нагадують, що джерелом інформування за відсутності електроенергії та мобільного зв’язку може бути радіоприймач.

«Не боїмося. Підтримуємо ЗСУ. Вистоїмо. А окупант погрузне в темряві навіки», – додав Максим Козицький.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

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