У Львові тимчасово призупинили теплопостачання

Через відсутність електроенергії у Львові тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема. Наші комунальники вже запускають дизель-генератори. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Як відомо, через атаку рашистів знеструмлено 80% Львова. Не курсує електротранспорт. Рятувальники вже приступили до відновлюваних робіт.

Через знеструмлення Львова повітряну тривогу сповіщатимуть авто із гучномовцями.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook