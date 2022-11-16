Рашисти запустили по Львівщині понад 10 ракет. Три влучили в ціль

Під час масованої атаки по Україні в нашу область прилетіли понад 10 ворожих ракет. Більшість з них збили наші сили ППО. ПвК «Захід», Дякуємо. Про це повідомив голова Львівської військової держадміністрації Максим Козицький.

За словами керівника Львівщини, на жаль, маємо прильоти по трьох об’єктах критичної інфраструктури.

Близько 700 тисяч абонентів Львівщини через удари по енергетичній інфраструктурі були без світла.

«Поступово відновлюємо живлення. Працюють бригади енергетиків. Уже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни. Вірте у ЗСУ. Вистоїмо – повідомив Максим Козицький.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком та подачею тепла. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

Через знеструмлення Львова повітряну тривогу сповіщатимуть авто із гучномовцями. Загалом без світла залишилось 10 мільйонів українців.

Окрім того стало відомо, що російські ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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