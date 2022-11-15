На Львівщині лунають вибухи. Працює ППО

Терористична держава РФ знову атакувала Львівщину. Над Львовом пролунало кілька вибухів. Працюють системи протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Львівської військової облдержадміністрації Максим Козицький.

«Всі залишайтеся в укриттях. Працює ППО», – повідомив Максим Козицький.

Після того, як у Львові пролунала серія гучних вибухів частина міста залишилась без світла.

Як відомо, У вівторок, 15 листопада, о 14:44 год. у Львові та області почали лунати сирени повітряної тривоги.

13 жовтня російські війська вдарили ракетами по військовому об’єкту у Золочівському районі Львівщини.

11 жовтня рашисти атакували три об’єкти енергетики на Львщині.

У понеділок, 10 жовтня, держава терорист Росія атакувала Львівщину відразу 15-ма ракетами.

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