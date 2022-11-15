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На Львівщині лунають вибухи. Працює ППО

Андрій Котенський

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Терористична держава РФ знову атакувала Львівщину. Над Львовом пролунало кілька вибухів. Працюють системи протиповітряної оборони. Про це повідомив голова Львівської військової облдержадміністрації Максим Козицький.

«Всі залишайтеся в укриттях. Працює ППО», – повідомив Максим Козицький.

Після того, як у Львові пролунала серія гучних вибухів частина міста залишилась без світла.

Як відомо, У вівторок, 15 листопада, о 14:44 год. у Львові та області почали лунати сирени повітряної тривоги.

13 жовтня російські війська вдарили ракетами по військовому об’єкту у Золочівському районі Львівщини.

11 жовтня рашисти атакували три об’єкти енергетики на Львщині.

У понеділок, 10 жовтня, держава терорист Росія атакувала Львівщину відразу 15-ма ракетами.

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