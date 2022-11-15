Через знеструмлення Львова повітряну тривогу сповіщатимуть авто із гучномовцями

Оповіщення про повітряну небезпеку може працювати із перебоями через відсутність електроенергії у 80% Львова. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За словами мера, через атаку рашистів знеструмлено 80% Львова.

«Трамваї та тролейбуси у місті не курсують… Всі школярі та дошкільнята перебували в укриттях разом з вчителями та вихователями до завершення тривоги (до 18.20 год)», – повідомив Андрій Садовий.

Рятувальники вже приступили до відновлюваних робіт.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

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