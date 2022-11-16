Без світла 10 мільйонів українців

Внаслідок ракетних ударів рашистів близько десяти мільйонів українців залишились без світла. Найбільше – станом на цю хвилину – на Харківщині, Житомирщині, Київщині і Львівщині. Львів і деякі інші міста призупиняли постачання тепла… По всій країні проблеми зі зв’язком та інтернетом. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, під час свого вечірнього відеозвернення.

За словами президента, внаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях – це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить.

«Ось це відповідь від Росії – для Індонезії, Індії, Китаю та всіх інших країн, які говорили про те, що війну треба закінчувати. Росія каже світу, що хоче продовжувати. Відповідь тепер за світом. Тим паче сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширювався на територію Молдови. А сьогодні російські ракети вдарили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів”, – сказав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині, внаслідок чого Львів залишився без світла та має значні проблеми зі зв’язком та подачею тепла. Загалом знеструмлено чотири із семи районів Львівщини.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали більшість областей України.

Через знеструмлення Львова повітряну тривогу сповіщатимуть авто із гучномовцями.

Окрім того стало відомо, що російські ракети влучили по території Польщі, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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