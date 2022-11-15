Атака рашистів на Львівщину. Львів без світла та зв’язку

Терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині. Про це повідомив голова Львівської військової облдержадміністрації Максим Козицький.

За його словами у Львові суттєві перебої у електропостачанні та роботі мобільних операторів.

«Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів», – повідомив Максим Козицький.

Він також закликав громадян залишатися в укриттях до кінця тривоги, адже є загроза повторних авіаударів.

Також стало відомо, що мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості львів’ян здійснювати та отримувати дзвінки. Однак зв’язок є не всюди.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали декілька областей України.

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