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Атака рашистів на Львівщину. Львів без світла та зв’язку

Андрій Котенський

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Терористична Росія завдала авіаудару по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині. Про це повідомив голова Львівської військової облдержадміністрації Максим Козицький.

За його словами у Львові суттєві перебої у електропостачанні та роботі мобільних операторів.

«Ворог вразив об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. У Львові є проблеми з електропостачанням, перебої в роботі мобільних операторів», – повідомив Максим Козицький.

Він також закликав громадян залишатися в укриттях до кінця тривоги, адже є загроза повторних авіаударів.

Також стало відомо, що мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості львів’ян здійснювати та отримувати дзвінки. Однак зв’язок є не всюди.

Як відомо, 15 листопада на Львівщині спрацювала система захисту ППО. Ракетних ударів зазнали декілька областей України.

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