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Росія знову здійснила масований ракетний удар по Україні

Наталя Дуляба

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У вівторок, 15 листопада, російські окупаційні війська знову здійснили масовану ракетну атаку по містах України. Про це повідомляє Львівський портал.

Повітряну тривогу оголосили по всій Україні в обід 15 листопада. Попередньо відомо про запуск Росією ракет із району Каспійського моря та з акваторії Чорного моря.

Над Києвом ППО збила кілька ракет, але є влучання, за попередніми даними, у три житлові будинки у Печерському районі. Інформації про постраждалих поки немає. Енергетики оголосили про екстрене вимкнення світла у столиці.

На Львівщині теж є «приліт» в об’єкт енергетики, це підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Частина Львова залишилась без світла, також почались перебої у роботі мобільних операторів.

Інформація доповнюється…

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