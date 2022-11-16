На війні загинули два бійці стрийської тероборони

Внаслідок обстрілу російських окупаційних військ загинули Андрій Рибак та Юрій Гиряк, які воювали у складі стрийської бригади тероборони. Про це йдеться на сторінці Стрийської міськради у Facebook.

30-річний Андрій Рибак був командиром стрілецького взводу. Загинув 14 листопада під час ворожого обстрілу.

Стриянин. Навчався у школі №3, закінчив юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка. З початком повномасштабного вторгнення добровільно вступив у лави стрийської тероборони. Без батька залишились троє маленьких діток.

44-річний сержант Юрій Гиряк загинув під час обстрілу окупантів теж 14 листопада. Також добровільно вступив до лав стрийською тероборони. Без батька залишились двоє дітей.

Коли саме воїнів привезуть додому і поховають, обіцяють повідомити згодом.

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