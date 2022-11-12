Шольц анонсував новий пакет санкцій проти Ірану

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає за введення нового пакету санкцій Європейського союзу проти Ірану наступного тижня. Про це пише Європейська правда.

«Європейський союз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво», – сказав Шольц.

Він також згадав, що Іран постачає Росії безпілотники, які вона використовує для ударів по Україні та вбивств мирного населення.

«Ми повинні звертати увагу і вживати заходів, коли порушуються права людини. Ми є свідками сміливої боротьби іранців за більшу свободу і справедливість і жорстокого насильства проти них. Санкції – це один зі способів, за допомогою якого ми посилюємо тиск на режим», – підкреслив канцлер Німеччини.

Як повідомляв Львівський портал, донедавна офіційний Іран заперечував, що продавав Росії свої ударні безпілотники під час повномасштабної війни проти України. МЗС України ініціювало розрив дипвідносин з Іраном через постачання дронів РФ.

Зі свого боку ЄС та США затвердили санкції проти Ірану.

Лише нещодавно Іран визнав, що таки продав свої дрони Росії. Але Тегеран стверджує, що нібито зробив це до повномасштабного вторгнення в Україну.

Додамо, що до кінця 2022 року Іран збирається дати Росії ще близько тисячі одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» та ударні безпілотники. Дві сотні таких дронів Кремль мав би отримати вже на початку листопада.

У Повітряних Силах кажуть, що Росія хоче купити в Ірану балістичні ракети типу Іскандер-М дальністю 300 і 700 км. Проти такого типу озброєння Україна наразі не має ефективної системи боротьби, тому доцільно знищувати ці ракети на території, звідки їх будуть запускати.

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