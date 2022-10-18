Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини з Іраном

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію щодо розірвання дипломатичних відносин з Іраном через його співпрацю з Росією у війні проти України. Про це пише Європейська правда.

Так, Кулеба вважає, що Україна має розірвати дипвідносини з Іраном через поставку дронів Росії, якими окупанти атакують цивільну інфраструктуру України.

За словами глави МЗС, Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин між державами.

«З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв’язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном», – зазначив міністр.

Кулеба також додав, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію.

«Але після того, як Іран став учасником злочину агресії та злочинів Росії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії – говоритимемо про відновлення відносин», – додав він.

Раніше Дмитро Кулеба звернувся з бомбосховища до ради міністрів закордонних справ Євросоюзу з проханням надати Україні ППО для захисту та запровадити санкції проти Ірану.