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ЄС затвердив санкції проти Ірану за постачання Росії дронів

Ольга Денисяка

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20 жовтня Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання Росії безпілотників для ударів по Україні.  Про це повідомило у Twitter головування Чехії у Раді ЄС.

«Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в Офіційному журналі», – йдеться у повідомленні.

Як пише Європейська правда, країни ЄС вирішили заморозити активи 3 фізичних осіб та 1 організації, відповідальних за поставки безпілотниківю ЄС також готовий поширити санкції на ще 4 іранські організації, які вже фігурували в попередньому списку санкцій.

За даними ЗМІ, під санкції потрапила Shahed Aviation Industries – компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА «Шахед».

У список також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

Нагадаємо, офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова передати «мішок доказів» країнам ЄС, які мають сумніви щодо застосування Росією іранських дронів. Також Кулеба вважає, що Україна має розірвати дипвідносини з Іраном через поставку дронів Росії, якими окупанти атакують цивільну інфраструктуру України.

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