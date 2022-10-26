США запровадили санкції проти Ірану

Уряд США оголосив про запровадження санкцій проти 12 фізичних осіб та двох організацій, які були безпосередньо залучені до дій режиму в Тегерані щодо жорстокого придушення масових протестів та репресій активістів. Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти десяти іранських посадовців за жорстоке придушення загальнонаціональних протестів в Ірані, а також двох співробітників іранської розвідки та двох іранських організацій, причетних до зусиль уряду з обмеження цифрової свободи», – зазначається у повідомленні.

Серед осіб, проти яких США запровадили обмеження, – командувач розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), заступник командувача КВІР, глави провінцій, де були вбиті десятки протестувальників, а також керівники в’язниць та інші посадовці. Крім того, санкції запроваджені проти організації Ravin Academy, яка набирала та навчала людей хакерської діяльності, а також проти іранської компанії Sahab Pardaz, що вважається одним із основних операторів фільтрації соцмереж у країні.

Як повідомлялося, Іран охопили масові протести після загибелі 22-річної Махси Аміні від рук так званої поліції моралі. Режим у Тегерані вдався до жорстокого придушення протестних настроїв, а також до інших обмежувальних заходів, у тому числі відключення інтернету.

Минулого тижня Євросоюз запровадив обмежувальні заходи проти 11 осіб та чотирьох установ Ірану, причетних до загибелі Аміні, а також до репресій проти учасників акцій протесту.

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