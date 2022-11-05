Іран визнав, що до 24 лютого постачав РФ дрони

Вперше Іран визнав, що постачав російським військовим дрони-камікадзе, однак заявив, що це було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише Європейська правда.

Так, у суботу, 5 листопада, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Аабдоллахіан заявив, що Іран таки відправив до Росії «невелику кількість» безпілотників, однак це було за кілька місяців до початку повномасштабної війни в Україні.

Також він заперечив звинувачення щодо Ірану та наголосив, що Тегеран більше не постачає дрони Росії.

«Цей галас, здійнятий деякими західними країнами, що Іран надав Росії ракети і безпілотники для допомоги у війні в Україні – ракетна частина абсолютно невірна… Щодо безпілотників – це правда, і ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни», – зазначив Амір-Аабдоллахіан.

Окрім того, міністр заявив, що Тегеран і Київ домовилися обговорити звинувачення проти Ірану два тижні тому, але українська сторона не з’явилася.

Він повторив, що Тегеран «не залишиться байдужим», якщо буде доведено, що Росія таки використовувала іранські безпілотники у війні проти України.