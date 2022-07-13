МЗС Ірану спростувало інформацію про продаж безпілотників росії

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що країна не продавала декілька сотень власних дронів росії під час повномасштабної війни проти України. Про це повідомила пресслужба МЗС Ірану.

«Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані відповів на запитання журналістів щодо висловлювань радника США з нацбезпеки щодо продажу Іраном росії нових вітчизняних технологій. Канаані сказав, що співпраця між Ісламською Республікою Іран і російською Федерацією бере свій початок ще до початку війни в Україні, і останнім часом у цьому відношенні не відбулося жодних конкретних подій», – йдеться в повідомленні.

Він додав, що позиція Ісламської Республіки Іран щодо війни з Україною є абсолютно чіткою і неодноразово офіційно заявлялася.

Зазначимо, що напередодні у Білому домі заявили, що іранський уряд готується в прискореному порядку надати росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння.

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