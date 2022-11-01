Іран планує передати Росії ще тисячу ракет та дронів

Іран має намір відправити Росії ще близько тисячі одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу «земля-земля» та ударні безпілотники. Перші поставки планують на початок листопада. Про це пише CNN.

Так, Росія має отримати зброю від Ірану до кінця 2022 року, однак точної дати не вказано. За даними джерел, ще понад 200 безпілотників окупанти отримають вже на початку листопада.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України додали, що йдеться про бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

«Поставку БпЛА здійснюватимуть Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території РФ їх зберуть, перефарбують та нанесуть російське маркування, зокрема Герань-2», – зазначили у відомстві.

Як повідомляв Львівський портал раніше, балістичні ракети, які Росія хоче купити в Ірану, можуть розмістити на північ від України, аби загрожувати ударами по всій її території. Ефективної системи боротьби Україна наразі не має.

Нагадаємо, за даними української розвідки станом на початок вересня, в Росії залишилося менше 200 «Іскандерів». 70% комплектуючих, необхідних для вироблення однієї такої ракети, потрібно імпортувати з-за кордону. А з введенням санкцій робити це стало суттєво складніше.

До до повномасштабного вторгнення Росія мала 900 ракет типу «Іскандер», станом на середину жовтня запас зменшився до 124 штук.

Додамо, що за повних вісім місяців повномасштабної війни російські окупаційні війська випустили по Україні більше ніж 4500 ракет.