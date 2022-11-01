Полтавщину атакували дрони-камікадзе

У ніч на вівторок, 1 листопада, російські окупаційні війська атакували Полтавщину дронами-камікадзе. Обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Telegram.

Ворожі дрони атакували Полтавщину близько 02:00 год. ночі. Три безпілотники вдалося збити, чотири – влучили в цивільні об’єкти.

На місцях спалахнули пожежі. Постраждалих немає.

Як водночас уточнив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пошкоджено склади у Полтаві. Загальна площа пожежі становила 3600 м кв, полум’я вже загасили.

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Фото: Кирило Тимошенко