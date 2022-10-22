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Іран засудив заклики ООН розслідувати постачання РФ дронів-камікадзе

Наталя Дуляба

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У суботу, 22 жовтня, Іран рішуче засудив заклик Франції, Німеччини і Британії до Організації Об’єднаних Націй розслідувати звинувачення в тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну. Про це пише Європейська правда із посиланням на Reuters.

Речник міністерства Насер Канаані заявив, що заклик напередодні так званої групи країн E-3 був «неправдивим і безпідставним», і що він «рішуче відкидається і засуджується».

«Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії», – цитує Канаані сайт МЗС Ірану.

«Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу», – сказав він, не уточнюючи подробиць.

Нагадаємо, Велика Британія, Франція та Німеччина 21 жовтня закликали ООН розслідувати звинувачення у використанні Росією безпілотників іранського походження для нападу на Україну.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські «Шахед-136», а російські сили використовують їх під назвою «Герань». Офіційний Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії.

У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою. Крім того, у США кажуть, що постачання РФ іранських дронів порушує ядерну угоду 2015 року.

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно Рада ЄС затвердила санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників для ударів по Україні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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