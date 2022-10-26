Росія вже випустила по Україні біля 400 іранських дронів, – Зеленський

Станом на 26 жовтня Росія уже випустила по території України біля 400 іранських дронів. Про це президент повідомив під час брифінгу.

«Дані, які обговорюються нашими розвідками, якщо можна, я не буду говорити. Ми ще раз говоримо, що біля 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України», – повідомив Зеленський.

Президент подякував українським військовим, яким вдалося збити 60-70% цілей. Також Зеленський додав, що Україна наразі на початку співпраці із Ізраїлем.

Нагадаємо, в Ірані ліквідували полковника і генерала корпусу вартових Ісламської революції. Вони ймовірно відповідали за постачання дронів-камікадзе Shahed-136 росії та інструктаж щодо їх використання. Також Україна ліквідувала 10 іранців, що тренували російських військових.

Раніше МЗС України ініціювало розрив дипвідносин з Іраном через постачання дронів росії. ЄС затвердив санкції проти Ірану за постачання Росії дронів. Сам Іран засудив заклики ООН розслідувати постачання РФ дронів-камікадзе. Ізраїль відмовився надати Україні ППО, але знищив обладнання для виробництва іранських дронів у Сирії.

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