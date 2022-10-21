ЗСУ збивають 85% іранських дронів

Впродовж останніх двох тижнів українські захисики демонструють все кращу майстерність влучання по іранським дронам-камікадзе «Шахед» – збивають 85% безпілотників. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Львівський портал.

«Якщо ми беремо останні два тижні застосування наших бойових сил проти дронів (“Шахед 136”) і результативність їхнього збиття, то ми маємо цифру 85%», – йдеться в повідомленні.

Юрій Ігнат зазначив, що раніше цей показник був на багато менший. З часу першого застосування іранських дронів у Куп’янську 13 вересня українські військові «набули певного розуміння», як організувати взаємодію і прикриття на певних ділянках та якими засобами їх краще знищувати.

Нагадаємо, що напередодні командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що від початку використання ворогом дронів-камікадзе іранського виробництва українські військові вже збили 223 безпілотників Shahed.

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