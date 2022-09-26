ЗСУ збивають іранські дрони, тому ворог перейшов на нові тактичні прийоми, – Повітряні сили

Останніми днями Росія знизила кількість ракетних ударів по Україні, але наростила присутність безпілотників у повітряному просторі над Україною. Про це пише Українська правда з посиланням на речника командування Повітряних сил Юрія Ігната.

За словами Ігната, противник став рідше використовувати дорогі крилаті ракети і частіше атакувати територію України дронами-камікадзе, які отримав від Ірану. Кілька сотень таких безпілотників могли доставити в Росію чотирма літаками Іл-76.

Досі російські війська не застосовували ударні дрони, тож українські військові вчаться їм ефективно протистояти.

«Збройні Сили України зіткнулися з новим викликом. Останніми днями Харківщина, Одещина та Миколаївщина зазнають нападів цих баражуючих боєприпасів. (Для їхньої ліквідації) застосовуються всі види озброєння: і стрілецька зброя, і кулемети, і зенітні установки, і зенітні ракети, перспективно застосовувати і засоби радіоелектронної боротьби. Усі методи зараз вивчаються, щоб більш ефективно відпрацьовувати по цих безпілотниках», – сказав Юрій Ігнат.

Водночас він додав, що 8 із 10 іранських дронів, які першими запустили окупанти, ЗСУ збили. Тому ворог це врахував і зараз використовує нові тактичні прийоми.

«Ми відпрацьовуємо прийоми протидії. Загроза є, але ціль збивається», – підкреслив Юрій Ігнат.

Як повідомляв Львівський портал, у ЗСУ кажуть, що російські окупанти, не маючи успіхів на фронті, почали активно застосовувати іранські ударні дрони по цивільних інфраструктурних об’єктах, в тому числі в тилових районах, які на суттєвій відстані від лінії зіткнення.

Найчастіше рашисти застосовують проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136, марковані як «Герань-2». Вперше українські військові збили у середині вересня біля Куп’янська, що на Харківщині.

У ніч на 26 вересня рашисти атакували Одещину трьома іранськими дронами, один із яких вдалося збити. Два інші спричинили масштабну пожежу на військовому об’єкті із детонацією боєприпасів. Попередньо відомо, що обійшлося без жертв, втім місцевих мешканців евакуювали.

Перед цим російські війська застосували ударні безпілотники по центрі Одеси. Постраждалих не було.

Додамо, що офіційний Іран заперечує, що продавав Росії свої ударні безпілотники під час повномасштабної війни проти України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.