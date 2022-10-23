Ізраїль знищив обладнання для виробництва іранських дронів у Сирії

Сирійські правозахисники повідомляють, що 21 жовтня Ізраїль наніс авіаудар по військовому аеропорту Дімас у Сирії і знищив обладнання з виробництва іранських безпілотників. Про це повідомляє Українська правда із посиланням на правозахисну організацію «Сирійська наглядова рада з прав людини» (SOHR).

Повідомляється, що 21 жовтня прямим попаданням ракет Ізраїлю в районі аеропорту Дімас на заході провінції Ріф-Дімашк у Сирії було знищено обладнання, що використовувалося для збірки безпілотників іранського виробництва. Радар і злітно-посадкова смуга аеропорту також були обстріляні. Про жертви не повідомляється.

За даними SOHR, у січні 2022 року до військового аеропорту Дімас у західному передмісті Дамаска з аеропорту Т4 в передмісті Хомса прибули партії зброї, боєприпасів і деталей для виробництва безпілотників.

Правозахисники зазначають, що Іран і підтримувані ним бойовики протягом останнього часу практично повністю контролювали військовий аеропорт Дімас.

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