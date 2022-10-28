Близько сотні працівників ЗАЕС уклали контракти з «Росатомом»

З 6700 працівників Запорізької АЕС близько ста осіб підписали контракти з «Росатомом», більшість із них зробила це під примусом. Про це повідомляє «Енергоатом» у своєму Telegram.

Так, протягом останніх двох тижнів російські окупанти роблять усе можливе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО «Экплуатирующая организация «Запорожская АЭС», яким керує «Росатом».

«Окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте ця брехня не спрацьовує», – кажуть в «Енергоатомі».

Відомо, що з 6700 працівників ЗАЕС, які залишилися працювати на захопленій росіянами станції, лише близько сотні підписали контракти з «Росатомом». При цьому переважна більшість із них «погодилась» під тиском рашистів. Ще 4300 проукраїнських працівників Запорізької АЕС виїхали на підконтрольну Україні територію.

Ті проукраїнські працівники, які є зараз на ЗАЕС, продовжують чинити спротив загарбникам і всіляко намагаються відтягнути процес підписання контрактів із росіянами.

«Звісно, серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, є і добровольці, зокрема й з керівного складу станції. Свої дії вони мотивують здебільшого бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників. Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України», – наголошує «Енергоатом».

Що відбувається на Запорізькій АЕС?

Російські війська почали регулярно обстрілювати Запорізьку атомну станцію, яка є найбільшою в Європі, з початку серпня. Через це станція неодноразово була знеструмлена, через пошкодження існували ризики викиду радіоактивних речовин. Крім того, в енергоблоки рашисти звозили свою військову техніку та боєприпаси, що було фактичним мінуванням.

Військову діяльність росіян навколо ЗАЕС засудили Євросоюз та ООН. Країни G7 вимагають, аби Росія негайно повернула контроль над ЗАЕС Україні. Вимогу до Росії негайно вивести свої війська з території станції висунули 43 країни світу. На початку вересня на станцію приїжджала місія МАГАТЕ.

Зі свого боку керівництво збройних сил Росії спочатку відверто шантажувало Україну і світ підривом Запорізької АЕС, а потім – зупиненням роботи станції.

У США та Великій Британії заявили, що аварія на Запорізькій АЕС, яку можуть спричинити росіяни, стане порушенням п’ятої статті статуту НАТО. Тобто удар по ЗАЕС викличе відповідь військових сил країн НАТО.

На початку жовтня президент РФ Владімір Путін привласнив ЗАЕС. У «Енергоатомі» назвали цей указ «нікчемним, абсурдним та неадекватним», як решту заяв щодо станції.

Додамо, що окупанти захопили Запорізьку АЕС ще на початку березня. Відтоді вона перебуває виключно під контролем російських військ.

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