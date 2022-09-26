На деокупованій Харківщині відновлюють електропостачання, – ОП

У звільненій Балаклії на Харківщині відновили постачання електроенергії, далі планують під’єднати до живлення Ізюм. Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

Так, у понеділок, 26 вересня, у деокупованій Балаклії з’явилося електропостачання. Далі у місті планують відновлювати надання інших послуг.

«Разом з електроенергією з’являються можливості для швидкого повернення адміністративних та банківських послуг, зможе ефективно працювати місцеве самоврядування та всі інші органи, що дотичні до утворення системи життєзабезпечення наших громадян», – зазначив Тимошенко.

Наступник до постачання електроенергії планують підключити звільнений Ізюм.

Нагадаємо, Збройні Сили України проводять контрнаступ на окупованих Росією територіях України. З 1 по 11 вересня на Харківському напрямку вдалося звільнити 3000 км кв території, а загалом на сході й півдні – 6000 км кв.

Зауважимо, що на початку літа російська армія контролювала майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

11 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили вже 40 населених пунктів на Харківщині, серед них –Балаклія, Куп’янськ, Чкаловське, Василенкове та Артемівка, Гоптівка та Борщова. Станом на 12 вересня на окремих ділянках фронту наші військові вже дійшли до держкордону України.

Станом на 16 вересня на Харківщині ЗСУ звільнили від російських окупантів уже 421 населений пункт.

Від суботи, 17 вересня, українські військові контролюють лівий берег річки Оскіл.

Також стало відомо, що окупанти планували вже в листопаді приєднати Харківщину до Росії. Росія навіть розробила «Стратегію проведення референдуму про входження Харківської області до складу РФ», який мав проходити з 1 по 7 листопада.