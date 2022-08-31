Зеленський закликав українців у Криму допомагати з деокупацією

Президент Володимир Зеленський закликав українців у Криму триматися подалі від російських військових баз і повідомляти спецслужбам України інформацію про окупантів. Про це він сказав у своєму відеозверненні 30 серпня.

«Хочу ще раз звернути увагу всіх наших людей у Криму: будь ласка, тримайтеся якомога далі від російських військових обʼєктів. Не перебувайте поблизу російських баз і військових аеродромів, повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше», – відзначив Володимир Зеленський.

Водночас він додав, що активні бойові дії зараз тривають майже по всій лінії фронту: і на півдні, і на Харківщині, і на Донбасі. Українські військові, спецслужби та розвідка роблять усе, аби кожен окупант відповів за той терор, який росія принесла на нашу землю.

«По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем, значить, під Севастополем. Під Луганськом, значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо», – наголосив президент.

Зазначимо, напередодні радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна розробляє шляхи евакуації українців із захопленого Криму, які хочуть покинути півострів на час активної деокупації.

Як писав Львівський портал, 9 серпня на військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму пролунали перші вибухи. Тоді було пошкоджено аеродром «Саки» та знищено щонайменше дев’ять літаків, склад із боєприпасами. Детальніше читайте за цим посиланням.

Після цього випадку у Криму регулярно стається так звана «бавовна», зокрема біля Джанкоя, у Севастополі, біля Керчі.

Нещодавно вище керівництво збройних сил рф наказало окупаційній адміністрації Криму будь-яким способом приховувати вибухи на військових об’єктах.

Ще на початку серпня, тобто до старту сезону «бавовни» у Криму, українська розвідка заявляла, що на півострові активізувались партизани й протестні рухи, що свідчить про підготовку півострова до повернення назад до складу України.

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