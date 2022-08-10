Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Україна каже, що її Збройні Сили не причетні до атаки, в рф бідкаються, що знову хтось покурив у невстановленому місці. Поки офіційних версій немає, Львівський портал розповідає, що ж могло стати причиною бавовни в окупованому Криму.

Йдеться про військовий аеродром «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму. В обід 9 серпня тут пролунали кілька вибухів. Мешканці Криму відразу стали публікувати у соцмережах відео, на яких було видно мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.

У Міноборони не підтверджують причетність ЗСУ до цих вибухів і кажуть, що «не можуть встановити причину займання». Водночас у відомстві наголосили на важливості «дотримання правил пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях».

Зі свого боку міноборони росії заявило, що пожежа на авіабазі «Саки» виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства рф заявило у ЗМІ про порушення вимог пожежної безпеки на цьому аеродромі.

В американському Інституті дослідження війни вважають, що кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці, бо це стало б свідченням неефективності російських систем протиповітряної оборони.

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Про наслідки вибухів, зокрема про знищену військову техніку, спочатку не було відомо нічого. Навіть окупанти не бралися про це говорити. Лише так званий «голова Криму» Сергій Аксьонов встиг повідомити, що на аеродромі загинула одна людина, ще шестеро постраждали.

Згодом міноборони рф, як завжди, звітувало, що «втрат нема».

Вже вранці 10 серпня Генштаб ЗСУ заявив, що минулої доби російська армія втратила 9 літаків. У відомстві не говорять, де саме ворог позбувся цих суден, але вочевидь йдеться саме про ситуацію на аеродромі «Саки» у Криму.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат згодом розповів, що саме з аеродрому у Новофедорівці злітають російські літаки, патрулюють небі довкола України практично цілодобово і випускають ракети по українських об’єктах.

На цій локації окупанти тримали літаки Су-30 СМ, а також Су-24, Іл-76. Крім знищеного десятка літаків, зауважив Ігнат, тут також уразили склад із боєприпасами.

Знімок аеродрому «Саки» зі супутника до вибухів

Зауважимо, що наразі говорити про остаточні втрати російської авіації не доводиться, адже інформація ще уточнюється. Крім того, досі немає супутникових знімків аеродрому після того, як стались вибухи. Втім вже 11 серпня Maxar обіцяє оприлюднити такі світлини.

Версії: від ATACMS до «Нептуна»

Як відомо, відстань від лінії фронту до аеродрому «Саки» у Криму по прямій становить близько 200 км. Якщо ж взяти реальну дистанцію вогню для далекобійних систем, то йдеться навіть про 230-250 км.

Вочевидь, що цей стратегічно важливий об’єкт окупанти мали б максимально захистити засобами протиповітряної оборони. Відтак уразити його, здавалось би, не так просто.

Чи є це майстерною роботою партизанів, чи результатом філігранних маневрів ЗСУ, поки достеменно не відомо. Однак експерти вже висунули кілька можливих версій того, що ж стало причиною вибухів на російській авіабазі.

Міжнародні розвідники InformNapalm припускають, що українські військові спочатку вивели з ладу протиповітряну оборону окупантів протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM, а потім звільненою траєкторією запустили поки що не анонсовані ATACMS – балістичні ракети дальністю до 300 км.

«ЗСУ відпрацювали красиво за класичною схемою: AGM-88 HARM вивели з ладу РЛС/ППО, а далі у пробите “вікно” залетіли поки ще не анонсовані ATACMS (були чутки, що рішення про їх передачу могло бути прийняте після російського воєнного злочину в Оленівці). Таким чином була знищена/уражена дуже жирна ціль, бо на цьому аеродромі в Новофедорівці базується 43 окремий морський штурмовий Севастопольський авіаційний полк», – пише InformNapalm.

Жодних даних, які би підтверджували наявність у ЗСУ ракет ATACMS, немає. Втім ексрадник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявляє, що вони вже є на озброєнні українського війська. І підтвердженню цьому є не лише удар по Новофедорівці, а й по пунктах дислокації окупантів у Мелітополі.

Разом із тим ще в липні глава Міноборони Олексій Резніков заявляв про впевненість, що західні партнери нададуть Україні ракети для HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 км (ATACMS).

Цікаво, що невдовзі після вибухів у Криму The New York Times, посилаючись на українського високопосадовця, писало, що для ударів була використана зброя «виключно українського виробництва».

Тому українське видання Defence Express вважає, що по аеродромі «Саки» могли вдарити оперативно-тактичним ракетним комплексом «Грім-2» («Сапсан») або ж протикорабельним комплексом «Нептун», адаптованим під наземні об’єкти.

Варто підкреслити, що саме «Нептун» потопив славнозвісний крейсер «Москва» і зробив його найдорожчою військовою втратою росії у війні з Україною.

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Зауважимо, що експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) також говорили про те, що Україна могла модифікувати свої крилаті ракети «Нептун» для використання в наземних цілях. Але наразі ще немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

Українська ракета «Нептун»

Разом із тим експерти Defence Express не виключають, що вдарити по «Саках» міг і безпілотник, адже наприкінці червня дрон-камікадзе уже скидав вибухівку на російський нафтопереробний завод неподалік від кордону з Україною. Ця версія є малоймовірною, адже досі є лише одне сумнівне фото об’єкта, схожого на БПЛА, який помітили поблизу стовпів диму у Криму.

Додамо, що після вибухів на військовому аеродромі у місцевих виникла паніка. У соцмережах публікували відео, на яких видно затори з автомобілів, які намагаються виїхати принаймні з району Новофедорівки.

Український сегмент соцмереж відреагував на новини з Криму численними мемами. Насолодитися цією народною творчістю можна за цим посиланням.

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Фото: зі соцмереж і відкритих джерел, Армія.Inform