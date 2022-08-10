У Повітряних Силах розповіли, яку техніку окупанти тримали на аеродромі «Саки» у Криму

Внаслідок вибуху на військовому аеродромі «Саки» в окупованому Криму знищено склад боєприпасів та близько десятка літаків. Про це в ефірі національного телемарафону 10 серпня повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

На військовому аеродромі «Саки» у Новофедорівці російські окупаційні війська зберігали літаки Су-30 СМ, а також Су-24, Іл-76 та іншу техніку. Тут також проводили навчання для корабельної авіації.

За словами Юрія Ігната, саме з цього аеродрому щодня злітають російські літаки, які перебувають у небі довкола України практично цілодобово. Не долітаючи до острова Зміїний, судна постійно патрулюють у Чорному морі, а також запускають ракети по території нашої країни.

«Будь-який знищений аеродром ворога – це, звісно, добре. А ще якщо там знищено з десяток літаків, то це справжня невеличка перемога. За вибухом, який ми бачили на відеоматеріалах, нам зрозуміло, що уражено склад авіаційних боєприпасів, адже була детонація. Там зберігали Су-30 СМ, Су-24, Іл-76, можливо, вертольоти. Будемо сподіватись, що вони знищені, адже по території аеродрому було декілька вибухів», – сказав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Він також додав, що загалом у Криму є 5 аеродромів, які росія може використовувати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по Україні. Це становить неабияку загрозу, зважаючи ще на функціонування десятків аеродромів у Білорусі та й у самій рф.

Зазначимо, що згідно з даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу російська армія втратила 9 літаків. У відомстві не говорять, де саме ворог позбувся цих суден, але вочевидь йдеться саме про ситуацію на аеродромі «Сяки» у Криму.

Що сталось у Криму

В обід 9 серпня на військовому аеродромі у Новофедорівці в окупованому Криму пролунали кілька вибухів. Саме звідси злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

У Міноборони не підтверджують причетність ЗСУ до цих вибухів і кажуть, що «не можуть встановити причину займання». Водночас у відомстві наголосили на важливості «дотримання правил пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях».

Так званий «голова Криму» Сергій Аксьонов повідомив, що внаслідок вибухів одна людина загинула, шестеро постраждали.

Зі свого боку міноборони росії заявило, що пожежа на авіабазі «Саки» виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства рф заявило у ЗМІ про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.

В американському Інституті дослідження війни вважають, що кремль не звинувачує Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, бо це стало б свідченням неефективності російських систем протиповітряної оборони.

У Білому домі, коментуючи вибухи у Криму, заявили, що США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Google Maps