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Окупований Крим готується до повернення в Україну, – розвідка

Наталя Дуляба

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На території окупованого росіянами Криму активізувались партизани й протестні рухи, що свідчить про підготовку півострова до повернення назад до складу України. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.

Про актуальну ситуацію в захопленому Криму детальніше розповів представник української розвідки Вадим Скібіцький одному з телеканалів. За його словами, російські війська готуються до оборони на півдні України і на півострові, але у Криму вже стартувала підготовка до повернення назад під контроль України.

«Зараз йде перегрупування – ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському на Запорізькому напрямках. В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України. Крім того, на півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони. На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися», – зауважив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, першим партизанський рух активізувався на півдні України. Там партизани регулярно влаштовують загарбникам «сюрпризи». Нещодавно вулиці Херсона масово заклеїли листівками-попередженнями. Детальніше читайте за цим посиланням.

Згодом партизани активізувались й на захопленій Луганщині. Днями тут у містечку Троїцьке вулиці також всіяли «вітальними» листівками. У них окупантам нагадують, що Троїцьке – це Україна, відправляють їх услід за рускім кораблем, а також попереджають, що ЗСУ вже поруч.

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