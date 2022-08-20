В Севастополі знову лунають вибухи

Вранці 20 серпня в Севастополі пролунав вибух, окупаційна влада повідомила, що над дахом штабу Чорноморського флоту збили безпілотник. Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його інформацією, о 08:20 год, в районі штабу «чорноморського флоту росії» в окупованому Севастополі пролунав сильний вибух.

Окупаційна влада Севастополя повідомила, що у дах будівлі штабу «чорноморського флоту росії» влетів безпілотник

«Знаходжуся в штабі флоту. 25 хвилин тому до даху прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає», – заявив так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв.

Як повідомлялося раніше, в обід 9 серпня на військовому аеродромі «Саки» пролунали кілька вибухів. Генштаб ЗСУ заявив, що за минулу добу російська армія втратила 9 літаків. У відомстві не говорили, де саме ворог позбувся цих суден, але вочевидь йдеться саме про ситуацію на аеродромі «Саки» у Криму.

За даними наукового співробітника Азійського інституту Гріффіта, колишнього пілота ВПС Австралії Петера Лейтона, втрати російської авіації на військовому аеродромі в тимчасово окупованому Криму могли стати найбільшими з часів Другої світової війни. Львівський портал зібрав усі версії «загадкових» вибухів на військовому аеродромі «Саки».

Окрім того, зранку 16 серпня в окупованому росіянами Криму горів склад з боєприпасами в селищі Азовське біля Джанкоя.