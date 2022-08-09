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На військовому аеродромі в Криму лунають вибухи, – ЗМІ

Наталя Дуляба

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В обід 9 серпня пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці, що в Сакському районі окупованого росією Криму. Про це пише Українська правда.

Місцеві жителі розповідають, що «вибухи продовжуються досі, ймовірно, влучили у склади».

У соцмережах люди пишуть, що вибухів пролунало уже більше десяти. За 20 км від Новофедорівки «тремтять шибки й спрацьовує сигналізація в автомобілях».

Пресслужба воєнної розвідки України наразі не прокоментувала цю інформацію.

Зі свого боку окупанти вже офіційно підтвердили факт «декількох вибухів в районі Новофедорівки», але не надають подробиць.

Так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов повідомив, що виїхав на місце події та виясняє обставини.

Зазначимо, що з аеродрому в Новофедорівці зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами південь України.

Як повідомляв Львівський портал, українська воєнна розвідка нещодавно заявляла, що в окупованому в Криму активізувались партизани й протестні рухи. Це свідчить про підготовку півострова до повернення назад до складу України.

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